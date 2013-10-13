Количество эвакуированных из-за шторма жителей Индии достигло миллиона

Количество жителей Индии, эвакуированных из-за приближения тайфуна «Файлин», достигло миллиона человек, передает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным индийских властей, в штате Орисса свои дома покинули около 860 тысяч человек, и более 100 тысяч пришлось перевезти из штата Андра-Прадеш.

Как сообщили в национальном центре по чрезвычайным ситуациям, это самая крупная эвакуация за всю историю страны. Последний раз масштабные перемещения людей в Индии проводились в 1990 году, также из-за приближения циклона, однако тогда количество эвакуированных было на треть меньше.

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«В целом мы удовлетворены тем, как прошла эвакуация», — сообщил журналистам вице-президент ведомства Марри Шашидар Редди.

Пока власти сообщили лишь о пяти погибших, добавляет агентство Reuters. Четверых придавили упавшие деревья, а пятую женщину завалило обломками ее дома. Ущерб, нанесенный инфраструктуре восточной Индии, пока не оценен, власти намерены заняться этим, когда шторм закончится.