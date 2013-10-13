В Таиланде продолжается наводнение, погибли более 40 человек (фото)

В Таиланде до 42 человек возросло число жертв сильнейшего наводнения, продолжающегося на территории страны с 17 сентября.

Об этом сообщил сегодня национальный департамент по предотвращению стихийных бедствий, передает ИТАР-ТАСС.

По его данным, свыше 7 тыс. человек были эвакуированы. Причиной наводнения послужили проливные дожди, интенсивность которых, как отмечают синоптики, несколько снизилась за минувшую неделю. Большая часть подтопленных территорий находится на севере и северо-востоке страны. В ряде районов из-за проливных дождей из берегов вышли крупнейшие реки Таиланда - Чаопрайя и Тхачин.

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Подтопленными в настоящее время остаются более 5,5 тыс населенных пунктов, расположенных на территории 25 провинций. Общее количество пострадавших, которых так или иначе затронуло наводнение, составляет порядка 3,5 млн человек.