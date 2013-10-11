Новые власти Ирана отменили традиционную антиизраильскую конференцию

В руководстве Ирана дали понять, что конференция отменена по причине несоответствия внешней политике новых властей, старающихся «найти пути нормального взаимодействия с внешним миром», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Иранские консерваторы уже выступили с осуждением решения Рухани, назвав отмену конференции «катастрофой» и «огромной ошибкой». Организаторы мероприятия при этом подчеркивают, что конференция «Новые горизонты» была крупнейшим антисионистским мероприятием, отмена которого негативно скажется на антиизраильском движении.

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В 2013 году в конференции собирались принять участие 63 иностранных гостя и 50 иранцев. Приглашения этим людям рассылались с мая, когда у власти еще находился бывший президент Махмуд Ахмадинеджад. Именно его называют главным инициатором и вдохновителем проведения ежегодного антиизраильского мероприятия.

Конференция «Новые горизонты» обычно проводилась в Тегеране в конце сентября или начале октября. Ее организаторы предоставляли площадку для людей, испытывающих неприязнь к сионизму, Израилю и политике еврейского государства.

О реакции израильских властей на решение Рухани пока ничего не сообщается.