Конгресс США призывают повременить с новыми санкциями против Ирана

В то же время, как заявила на слушаниях в сенате старший заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, действующий режим санкций должен оставаться в силе до тех пор, пока Тегеран не развеет опасения международного сообщества относительно своей ядерной программы, пишет Russia Today.

Как отметила Шерман, администрация Обамы рассчитывает, что новое руководство Исламской Республики подкрепит конкретными действиями слова о своей готовности урегулировать ядерную проблему. Следующий раунд переговоров «шестёрки» международных посредников - России, Великобритании, Китая, США, Франции и Германии - а также Ирана должен пройти в Женеве 15-16 октября.

«Что касается законопроекта, который сейчас обсуждается на Капитолийском холме, мы считаем, что было бы полезным, если бы вы, по крайней мере, дали возможность провести эту встречу 15-16 октября, прежде чем приступать к рассмотрению новых санкций», - отметила Шерман.

Речь идёт о работе над законопроектом о новых жёстких санкциях против Ирана, которую ведут как Республиканская, так и Демократическая партии. Скорее всего, по данным Assotiated Press, он она завершена к ноябрю 2013 года.

В то же время, подчеркнула она, любой дипломатический диалог с Ираном должен сопровождаться «решительным применением» действующих санкций.

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Заместитель госсекретаря также напомнила, что соблюдение экономических мер против Ирана серьёзно осложняет приостановка работы правительства США. По её словам, важно «не допустить шагов, сигнализирующих Ирану о разладе между исполнительной и законодательной ветвями власти в Америке».

Дело в том, что как раз накануне начала новых переговоров большинство сотрудников, занимающихся санкциями в отношении Ирана, были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

В свою очередь, глава сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес заявил на слушаниях, что члены Конгресса США планируют ввести новые санкции против Ирана, чтобы заставить его отказаться от ядерных амбиций.

«Некоторые из нас движутся вперед к принятию новых санкций, которые будут направлены на дальнейшее сокращение импорта иранской нефти», - пояснил Менендес.

США, ООН и Евросоюз поддерживают оказание экономического давления на Иран. Санкции серьёзно подорвали экономику Исламской Республики - на 50% сократили экспорт нефти, вызвав в стране резкий рост инфляции и безработицы. Более того, ряд стран – включая Китай, Индию и Японию – были вынуждены прекратить покупку иранской нефти под угрозой блокировки собственных банков со стороны американской финансовой системы.

Как заявил в интервью The Guardian республиканец Трент Фрэнкс, ярый сторонник дальнейшего усиления санкций против Ирана, «любые предложения и обещания иранской стороны, сделанные на переговорах, будут скептически восприниматься в палате представителей». Подобная оценка созвучна со словами израильского президента Нетаньяху о том, что инициативы Роухани исходят от «волка в овечьей шкуре».