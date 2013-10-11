Китайцы наградили звезд Голливуда аналогом "Оскара"

В Китае прошла церемония награждения Huading Awards. Это самая главная премия в развлекательной индустрии страны. Номинации Huading Awards охватывают не только кинематограф, но и телевидение, театр и музыку. Таким образом, премия является аналогом сразу нескольких американских премий - «Оскара», «Эмми» и «Грэмми», пишет "Сегодня".

В этом году на церемонии в Макао собрались целые толпы голливудских знаменитостей, в их числе — Квентин Тарантино, Николас Кейдж, Николь Кидман, Сэм Уортингтон, Джереми Айронс и другие.

На вопрос о том, почему он прибыл в Китай, Квентин Тарантино отшутился, что «только эгоистичный ублюдок мог бы отказаться от премии, которую ему присудило 800 миллионов китайцев». То, что Тарантино получил китайскую премию, кажется совсем уж удивительным, так как летом его последний фильм «Джанго освобожденный» изъяли из кинотеатров первый же день проката, и вернули лишь через неделю, урезав самые кровавые сцены.

В этом году симпатии китайцев определились следующим образом: «Лучший мировой актер кино» — Николас Кейдж, «Лучшая мировая актриса кино» — Николь Кидман, «Лучший мировой экшен-актер» — Сэм Уортингтон, «Лучшая мировая певица» — Аврил Лавин.