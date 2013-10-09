Алиев лидирует на выборах главы Азербайджана с 84,72% голосов

"Алиев лидирует с большим отрывом", — сказал глава ЦИК.

По его словам, второе место занимает кандидат от оппозиции Джамиль Гасанлы с результатом 5,18%. Остальные восемь кандидатов набрали менее 2,5% каждый, сообщает РИА Новости.

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Панахов также сказал, что "наверное, ни один нормальный человек, ни одна структура не будет сомневаться в том, что кандидат, набрав 84,72% голосов, победил", но отметил при этом, что окончательные официальные данные будут объявлены, в соответствии с законом, позднее.

Глава ЦИК также сообщил, что некоторые из кандидатов уже поздравили Алиева с победой.