BBC: Первая вакцина от малярии может появиться до 2015

По итогам исследований вакцины эксперты настроены оптимистично, сообщает BBC Украина.

Ежегодно жертвами малярии во всем мире становятся сотни тысяч человек. Эту болезнь переносят паразиты.

Ученые считают, что основным оружием против малярии должна быть эффективная вакцина.

Вакцина, которая называется RTS,S, почти вдвое уменьшила количество случаев малярии среди маленьких детей, а среди новорожденных - на четверть.

За 18 месяцев после вакцинации среди детей в возрасте от 5 до 17 месяцев количество случаев малярии сократилось на 46%. Однако среди детей в возрасте от 6 до 12 недель заболеваемость уменьшилась лишь на 27%.

Фармацевтическая компания GlaxoSmithKline разрабатывает вакцину вместе с некоммерческой организацией Path Malaria Vaccine Initiative при финансовой поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс.

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Нынешнее исследование вакцины было самым масштабным клиническим исследованием в Африке, в котором приняли участие около 15 000 детей в семи африканских странах.

Результаты были представлены на встрече в Дурбане (ЮАР).

Британские фармацевты теперь готовят документы на вакцину для подачи в Европейское медицинское агентство (ЕМА).

Вакцину разрабатывали около 30 лет.

Если ЕМА выдаст соответствующую лицензию на вакцину RTS,S, есть шанс, что уже в 2015 году ее сможет рекомендовать для использования Всемирная организация здравоохранения.