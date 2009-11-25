Эксперт отмечает недопустимость принудительной вакцинации

Вакцинация против пандемического гриппа не должна проводится принудительно и можно говорить о ее проведении только после соблюдения всех законодательных актов относительно ввоза, регистрации и применения соответствующей вакцины. В этом убежден народный депутат от группы «За Украину!», член комитета ВР по вопросам здравоохранения Владимир Карпук. Свою позицию он обнародовал на официальном сайте Общественного Движения «За Украину!».

«Проводить вакцинацию против гриппа нужно исключительно на добровольной основе, - отмечает член группы «За Украину!». – Это нужно делать только после соблюдения всех законодательных актов относительно ввоза, регистрации и применения соответствующей вакцины».

«В соответствии с законом о защите населения от инфекционных заболеваний, четко определены прививки, которые нужно определенным категориям людей проводить обязательно, но не принудительно, - объяснил член комитета по вопросам здравоохранения. – К ним относятся прививки против туберкулеза, дифтерии и других заболеваний. Но вакцинация против пандемического гриппа к этой категории не относится».

Владимир Карпук считает, что можно говорить об обязательной вакцинации против гриппа для определенной категории людей, которые обеспечивают те участки работы, которые должны функционировать при любых условиях. К этой категории, по его словам относятся работники транспорта, водоснабжения, медики и тому подобное.