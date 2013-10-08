Венецианские гондолы оснастят GPS и номерными знаками

Гондолы в Венеции с 4 ноября обяжут оснащать системой GPS и светоотражателями.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на итальянские СМИ, эти меры Венеция решила ввести после ряда несчастных случаев, произошедших за последние годы с иностранными туристами.

Согласно плану по повышению безопасности передвижения в Венеции, все гондолы будут снабжены номерами, как такси, а также светоотражателями для лучшей видимости в ночное время. Гондольеры и их помощники должны будут также получить права, удостоверяющие личность. По каналам запрещено будет передвигаться большими "караванами" из 9-20 гондол, как это было ранее.

Все расходы на установку систем GPS, необходимых для определения скорости и положения судна, муниципалитет возложил на владельцев гондол, которые уже высказывают свое недовольство нововведениями.

Повышение мер безопасности вызвано увеличением количества происшествий на воде, в частности, недавним случаем, когда после столкновения вапоретто и гондолы, в районе моста Риальто погиб немецкий турист.