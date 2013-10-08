У Обамы допускают краткосрочное повышение потолка госдолга

09:12, 08 октября 2013
Мир
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Администрация президента США допускает принятие законопроекта о краткосрочном повышении потолка госдолга; при этом приоритетным вариантом остается увеличение предела заимствований на долгий срок.

сша, Білий дім Фото wikipedia

Об этом, как сообщает Politico, заявил директор Национального экономического совета Джин Сперлинг (Gene Sperling).

Экономический советник Барака Обамы (уходит в отставку в январе 2014 года) подчеркнул, что это дело Конгресса — решать на какой срок и как часто повышать предел заимствований. «На долгий срок лучше для экономики, для рынка труда, но в конце концов им [законодателям] решать», — заявил Сперлинг, сообщает Lenta.ru.

Politico отмечает, что позиция президентской администрации по повышению потолка госдолга поможет выиграть немного времени (например, две-три недели) в том случае, если Белому дому и оппозиции не удастся договориться о принятии законопроекта на долгий срок. Министерство финансов ранее предупредило, что деньги на счетах ведомства закончатся к 17 октября.

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Обама не раз обвинял Республиканскую партию в угрозах дефолтом. Президент заявлял, что не намерен вести переговоры, на кону которых стоит кредитоспособность Америки. Оппозиция, в свою очередь, ставит Обаме в вину нежелание садиться за стол переговоров. Республиканцы выступают за отсрочку дорогостоящей реформы здравоохранения, которую инициировал Обама, и сокращение дефицита бюджета.

Противостояние оппозиции и Белого дома уже привело к приостановке работы части госучреждений. Из-за разногласий между Республиканской и Демократической партией, которые контролируют разные палаты парламента, Конгрессу пока не удается принять законопроект о бюджете на финансовый год, который начался 1 октября.

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