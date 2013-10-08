У Обамы допускают краткосрочное повышение потолка госдолга

Об этом, как сообщает Politico, заявил директор Национального экономического совета Джин Сперлинг (Gene Sperling).

Экономический советник Барака Обамы (уходит в отставку в январе 2014 года) подчеркнул, что это дело Конгресса — решать на какой срок и как часто повышать предел заимствований. «На долгий срок лучше для экономики, для рынка труда, но в конце концов им [законодателям] решать», — заявил Сперлинг, сообщает Lenta.ru.

Politico отмечает, что позиция президентской администрации по повышению потолка госдолга поможет выиграть немного времени (например, две-три недели) в том случае, если Белому дому и оппозиции не удастся договориться о принятии законопроекта на долгий срок. Министерство финансов ранее предупредило, что деньги на счетах ведомства закончатся к 17 октября.

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Обама не раз обвинял Республиканскую партию в угрозах дефолтом. Президент заявлял, что не намерен вести переговоры, на кону которых стоит кредитоспособность Америки. Оппозиция, в свою очередь, ставит Обаме в вину нежелание садиться за стол переговоров. Республиканцы выступают за отсрочку дорогостоящей реформы здравоохранения, которую инициировал Обама, и сокращение дефицита бюджета.

Противостояние оппозиции и Белого дома уже привело к приостановке работы части госучреждений. Из-за разногласий между Республиканской и Демократической партией, которые контролируют разные палаты парламента, Конгрессу пока не удается принять законопроект о бюджете на финансовый год, который начался 1 октября.