КНДР привела армию в состояние повышенной боеготовности

Представители КНДР заявили, что участие США в учениях показывает, что ранее звучавшие заявления Госсекретаря Джона Керри о том, что Вашингтон никогда не планировал атаковать Северную Корею, являются «абсолютной ложью».

В руководстве КНДР подчеркнули, что все военные подразделения КНДР «наблюдают за передвижениями американских и японских агрессоров и их марионеток и готовы в любой момент нанести удар», сообщает Lenta.ru.

Читайте также: Ученые: КНДР перезапустила ядерный реактор

Отдельно Пхеньян подверг критике участие в учениях атомного авианосца ВМС США «Джордж Вашингтон». Как подчеркнули в руководстве КНДР, «если в Вашингтоне хотят денуклеаризации Корейского полуострова, они должны сами сделать первый шаг к этому».

Совместные военные маневры Южной Кореи, США и Японии должны были начаться 8 октября и продлиться три дня. Учения, однако, были отложены на неопределенный срок из-за господствующего в регионе тайфуна.