Ученые: КНДР перезапустила ядерный реактор

В начале сентября исследователи из Университета Хопкинса высказали подозрения о возобновлении работы реактора на ядерном объекте в Йонбене. Этот вывод был сделан благодаря снимкам, на которых видно, что из труб реактора поднимается столб белого пара, пишет РИА Новости.

По теме: США подозревают КНДР в подготовке запуска очередной ракеты

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, на новых снимках, датированных 19 сентября, виден процесс слива горячей воды из системы охлаждения реактора, что говорит о работе генераторов и производстве электроэнергии.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. Кроме того, в начале апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР планирует возобновить эксплуатацию реактора в ядерном центре в Йонбене, остановленного в октябре 2007 года в рамках соглашения в ходе шестисторонних переговоров.

В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В начале сентября МАГАТЭ выразило сожаление о планах КНДР и призвало власти страны к выполнению обязательств по соответствующим резолюциям СБ ООН и к сотрудничеству с агентством.