Великобритания создала аналог ФБР

Как сообщает Reuters, в прессе его называют аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР).

Новое ведомство будет заниматься борьбой с оргпреступностью, экономическими правонарушениями, киберпреступностью, охраной границ страны и защитой детей. По всем этим направлениям оно будет сотрудничать с полицией всех уровней, сообщает Лента.ру.

NCA было образовано путем слияния нескольких ведомств, суммарное финансирование которых будет сокращено на 20 процентов, отмечает BBC News. Его штат составляет всего 4500 человек. Возглавил организацию Кит Бристоу (Keith Bristow), который до недавнего времени занимал пост начальника полиции графства Уорикшир.

Это уже третья попытка создать в Великобритании аналог ФБР. До NCA в Великобритании с 2006 года существовало агентство по борьбе с организованной преступностью (SOCA). Еще раньше, с 1998 года, функционировало национальное управление по расследованию уголовных преступлений (NCS).