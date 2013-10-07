Президент Индонезии спел Путину "Happy Birthday to You"

Когда глава российского государства, которому в понедельник исполнился 61 год, зашел в павильон заседаний саммита АТЭС, его встретил индонезийский коллега. В честь дня рождения Путина он исполнил песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре, сообщает РИА Новости.

Другие участники встречи начали подпевать.

Путин, для которого сюрприз индонезийского коллеги стал достаточно неожиданным, по мнению присутствующих, был даже несколько смущен.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент Индонезии, действительно, исполнил песню.

По его словам, это было неожиданностью для российской делегации. "Это был серьезный сюрприз", - сказал Песков.