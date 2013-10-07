61-й день рожденья Путин отметит на Бали

Праздник совпадает с основным рабочим днем саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Форум проходит на индонезийском острове Бали.

По теме: Путин хочет, чтобы мигранты работали только там, где не хотят россияне

"Путин примет участие в нескольких заседаниях, выступит перед Деловым советом АТЭС, ответит на вопросы участников, также запланирован ряд двусторонних встреч", – сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Первое рабочее заседание саммита посвящено роли АТЭС в укреплении региональной экономики и многосторонней торговой системы в контексте подготовки к предстоящей в декабре министерской конференции ВТО.

Помимо экономических вопросов участники форума затронут сирийскую проблему, хотя новых инициатив по урегулированию конфликта в российской делегации не ожидают.

По метериалам: РСН и ИТАР-ТАСС