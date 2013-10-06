У Лампедузы нашли еще 16 тел мигрантов, судьба более 150 неизвестна

18:03, 06 октября 2013
Мир
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Еще 16 тел погибших африканцев в кораблекрушении у берегов итальянского острова Лампедуза были обнаружены сегодня

Таким образом, число жертв трагедии достигло 127 человек, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

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По-прежнему неизвестна судьба более 150 беженцев из 440, находившихся на лодке, затонувшей 3 октября. Спасены были 155 человек. Часть из них уже переведены с Лампедузы в другие центры временного приема.

По данным спасателей, десятки погибших остаются под корпусом судна.

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