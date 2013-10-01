В России зафиксированы новые случаи африканской чумы свиней

В охотничьих хозяйствах Смоленской области в ходе мониторинга выявлены два случая инфицированных возбудителем африканской чумы свиней (АЧС) кабанов, сообщили УНИАН в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор).

27 сентября подтвердился диагноз АЧС у двух диких свиней из охотничьих хозяйств Смоленской области.

В настоящее время в очагах работают специалисты Госветслужбы Смоленской области под контролем Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в связи с распространением в Российской Федерации возбудителя африканской чумы свиней временно закрыло движение транспорта в местных пунктах пропуска в Восточной Украине.

С начала года в России зафиксировано более 60 очагов АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины не существует. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС опасности не представляет.