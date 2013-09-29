Голодающую Толоконникову из Pussy Riot перевели в стационар

"Сегодня по рекомендации врачей Надежда Толоконникова согласилась на перевод в больницу №2 МСЧ-13 ФСИН России для дальнейшего динамического наблюдения за состоянием ее здоровья", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Он добавил, что медики оценивают состояние осужденной как удовлетворительное, сообщает РИА Новости.

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В пятницу ФСИН подтвердила перевод голодающей Толоконниковой в медсанчасть.

Толоконникова ранее объявила голодовку и попросила возбудить уголовное дело против замначальника мордовской колонии, который якобы грозился убить ее. По сведениям УФСИН Мордовии, заявления о голодовке и угрозах последовали после отказа сотрудника колонии создать Толоконниковой льготные условия.