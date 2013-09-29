В Мумбаи число жертв обрушения здания увеличилось до 60

Ранее сообщалось о 45 погибших, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Пятиэтажное жилое здание обрушилось 25 сентября. Предполагалось, что под завалами могут находиться 36 человек. Более 40 человек были спасены.

По делу об обрушении дома на улице Док Ярд уже арестован один человек. По данным полиции, арендатор здания Ашок Мехта, не предупредив власти, сделал перепланировку помещения.

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В прошлом месяце дом проинспектировали специалисты, которые порекомендовали немедленно начать его ремонт.

Обрушения зданий происходят в Индии нередко. Как правило, речь идет о постройках, возведенных с нарушениями правил безопасности или вовсе нелегально. Так, в апреле в городе Тхане вблизи Мумбаи при обрушении незаконно построенного многоэтажного здания погибли более 70 человек. В июне десять человек стали жертвами обрушения здания в районе Махим в Мумбаи.