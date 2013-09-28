Число жертв обрушения пятиэтажки в Мумбаи превысило 40 человек

В результате обрушения пятиэтажного жилого дома на юге Индии погиб 41 человек, 32 - получили ранения. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Хиндустан таймс".

Трагедия произошла 27 сентября в 05:45 по местному времени в индийском городе Мумбаи /штат Махараштра/. На месте ЧП продолжается спасательная операция, в которой задействованы пожарные расчеты, тяжелая техника и волонтеры.

По предварительным данным, причиной обрушения стало аварийное состояние жилого дома: здание построили более 30 лет назад, и власти знали, что ему требовался ремонт.

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За последние несколько месяцев в экономической столице Индии обрушилось уже пять зданий. В апреле этого года под завалами рухнувшего строения в Мумбаи погибли более 70 человек.

При обрушении зданий в Индии ежегодно погибают десятки человек.