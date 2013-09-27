В Мумбаи обрушилась пятиэтажка, десятки людей - под завалами (видео)

Инцидент произошел в 6 утра по местному времени (03.30 по Киеву) в жилом квартале у городского рынка Бадугену. На опубликованной фотографии видно, что дом обрушился полностью.

Об этом сообщает РИА Новости по информации индийского издания Bussiness Standart.

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К месту происшествия подъехали 12 машин скорой помощи и пожарной службы. Спасатели приступили к разбору завалов, они уже извлекли из-под обломков четырех человек, которые были госпитализированы.