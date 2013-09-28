Гражданам Грузии могут ограничить возможность покидать страну
Гражданам Грузии могут ограничить возможность покидать страну. Парламент готовит поправку в соответствующее законодательство.
До сих пор гражданам Грузии отказывали во временном выезде, если они разыскивались правоохранительными органами или ими представлялись фальшивые или недействительные документы.
Согласно инициативе депутатов от правящей коалиции "Грузинская мечта" Ирины Имерлишвили и Зураба Абашидзе, гражданам запретят выезд за пределы страны еще и из интересов защиты государственной и/или общественной безопасности, пишет "Грузия-Online".
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"Исходя из интересов защиты безопасности государства и каждого его гражданина, компетентный орган правомочен вынести заключение по поводу ограничения лицу временного выезда из Грузии, что может быть вызвано сотрудничеством этого лица с террористической организацией и т.д. Вместе с тем, лицо не будет проинформировано о конкретной, реальной причине, почему ему было отказано во временном отъезде из Грузии ,в противном случае может быть нанесен ущерб государственным и/или общественным интересам", - говорится в законопроекте.
Авторы законопроекта подчеркивают, что принятое компетентным органом заключение носит временный характер и не лишает лица права обжаловать принятое против него решение.
"В таком случае суд затребует принятое компетентным органом заключение, а также другие необходимые материалы в связи с ограничением лицу в выезде из страны и в случае недостаточности доказательств правомочем отменить решение о принятых ограничениях. Необходимо принять во внимание и то обстоятельство, что материалы суду компетентным органом направляются с соблюдением норм государственной тайны", - предлагают депутаты.