Обама признался, что не курит 6 лет, "потому что боится жены"

Слова Обамы не были публичными, но просочились в прессу из-за включенного микрофона. Президент США и спецдокладчик ООН Маина Киаи беседовали в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я надеюсь, вы бросили курить", - сказал Обама собеседнику. Киаи ответил, что время от времени все же закуривает, и, в свою очередь, спросил президента США, удалось ли тому бросить. "Я не выкурил ни одной сигареты за 6 лет..., потому что боюсь своей жены", - ответил Обама с улыбкой, сообщает РИА Новости.

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Слухи о том, что Обама курит, сопровождали его в период первой избирательной кампании на пост президента США в 2008 году. В США вредные привычки политиков широко обсуждаются в прессе. Телеканал Fox News даже проводил в период предвыборной кампании опрос среди зрителей, готовы ли они избрать на пост президента курильщика. Сам Обама не показывался с сигаретой на публике на протяжении ряда лет.

В 2009 году, уже будучи президентом, он признался, что по-прежнему борется с вредной привычкой, хотя и не курит каждый день или в присутствии своей семьи. Замечание президента, что он излечился от курения "на 95%", спровоцировало волну шуток и пародий в СМИ.

Первая леди Мишель Обама в интервью в 2012 году сказала, что президенту помогли бросить курить его дочери Малия и Саша. "Я думаю, что он, в конечном счете, смог бросить эту привычку из-за девочек, потому что они в таком возрасте, что от них нельзя утаиться", - сказала Мишель Обама.