Барак Обама пока держится и не курит в Белом доме

Барак Обама пока держит своё обещание не курить в Белом доме. В то же время он признался, что полностью отказаться от сигарет непросто. Об этом новый глава американской администрации рассказал в интервью телекомпании CNN. В декабре прошлого года Обама дал американцам обещание, что не будет курить в своём новом доме. Официально территория резиденции президента США считается зоной, свободной от курения. Не имели пристрастия к табаку оба последних президента США – Билл Клинтон и Джордж Буш. А Обама известен как курильщик. Правда, ещё во время предвыборной гонки он официально заявил. что расстается с этой привычкой.

Эхо Москвы