Обама снова заговорил о контроле за оружием
Американские власти и общество должны принять меры для предотвращения массовых убийств, ставших регулярными, заявил президент США Барак Обама на траурной церемонии в память о 12 погибших в результате стрельбы на объекте ВМС в Вашингтоне.
"Мы не можем остановить каждый акт бессмысленного насилия. Но если мы можем предотвратить хоть один случай, спасти хоть одну жизнь, мы должны попытаться", — сказал Обама.
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Президент вновь подчеркнул, что необходимо принять меры, которые позволят ужесточить контроль за оборотом оружия и в то же время не нарушат конституционные права граждан, пишет РИА Новости.
"Это сложный политический вопрос, и весной мы это увидели", — заявил глава государства, напомнив об отклонении сенатом поправок о контроле за оборотом оружия.
"Наших слез недостаточно. Слов и молитв недостаточно. Мы должны действовать и что-то менять", — сказал Обама.
Сторонники Обамы из Демократической партии весной предлагали поправки в законодательство, предусматривающие запрет на продажу автоматического боевого оружия и ограничение емкости магазинов. Однако сенат не принял законопроекты из-за активной позиции оружейного лобби, апеллирующего ко второй конституционной поправке (право граждан носить оружие).
Напомним, стрельба в районе Navy Yard в нескольких милях от Белого дома стала самой массовой по числу жертв с декабря 2012 года, когда в начальной школе Сэнди Хук были убиты 26 человек. Двенадцать человек погибли, восемь были ранены в понедельник, когда 34-летний Аарон Алексис по не известной пока причине открыл огонь в комплексе зданий ВМС США в Вашингтоне. Нападавший был убит.
Сообщалось, что Алексис работал в компании Experts, являющейся субподрядчиком Hewlett Packard Enterprises, и занимался информационными технологиями. Ранее стало известно, что проверка Experts выявила лишь один факт незначительного нарушения "вашингтонским стрелком"правил дорожного движения.