На конкурсе "Евровидение" изменили систему голосования

Новые правила вступят в силу со следующего года. В частности, одним из нововведений стало то, что имена членов национальных жюри должны быть объявлены до начала конкурса - 1 мая. Также после финала конкурса будет опубликована оценка каждого члена жюри на каждом этапе конкурса, сообщают РИА «Новости».

"Ужесточение правил и повышение открытости важны для успеха конкурса "Евровидение" - для того, чтобы участники, зрители и болельщики знали, что мы делаем и всегда будем делать все возможное, чтобы обеспечить справедливый результат", - приводятся на сайте конкурса слова исполнительного супервайзера конкурса Йона Ула Санна. Там же говорится, что "Евровидение", сохраняя традиции, адаптируется к духу времени.

Также из новых правил следует, что в состав национального жюри по-прежнему смогут войти профессионалы музыкальной индустрии, но при условии, что они не были в жюри двух предыдущих конкурсов. Кроме того, на официальном сайте "Евровидения" откроется раздел, где члены жюри и зрители смогу сообщать о нарушениях процедуры голосования.

В следующем году конкурс популярной песни состоится в Дании - благодаря победе на "Евровидении-2013" датской певицы Эммили де Форест, которая заняла первое место с песней Only Teardrops, набрав 281 балл.