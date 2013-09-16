В результате стрельбы в здании ВМС в Вашингтоне погибли 12 человек
В результате нападения на здание штаба службы обеспечения ВМС США в Адмиралтействе в Вашингтоне в понедельник, 16 сентября, погибли 12 человек, в том числе один из стрелявших.
Как рассказала глава полиции Вашингтона Кэти Лэниер, мотивы нападавших устанавливаются. Полиция продолжает поиски еще двух подозреваемых в нападении.
Это белый мужчина в униформе цвета хаки и чернокожий в одежде военного стиля и грязно-зеленого цвета. Их личности пока не установлены, являются ли они военнослужащими, неизвестно, сообщает Lenta.ru.
По данным американских СМИ, убитый стрелок — 50-летний сотрудник ВМС, которого недавно «перевели на другую работу или уволили». В полиции не подтвердили, но и не опровергли эти данные. Расследование инцидента взяли под контроль сотрудники ФБР.
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Ранее сообщалось по меньшей мере о пяти раненых. По уточненным данным, среди них двое полицейских, один из них госпитализирован, его состояние стабилизировалось. В Медицинский центр Вашингтона доставлены три человека с огнестрельными ранениями, они находятся в критическом состоянии.
Президент США Барак Обама назвал произошедшее в Вашингтоне «невообразимой жестокостью», которую военнослужащим трудно было ожидать у себя дома.