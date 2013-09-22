В США собрали уже $138 тысяч для бездомного, вернувшего рюкзак с деньгами
Более 138 тысяч долларов пожертвований собрал фонд помощи бостонскому бездомному, который принес в полицию найденный им в торговом центре рюкзак с большой суммой, сообщается на онлайн-странице фонда GoFundMe.
За пять дней пожертвования внесли 5,6 тысячи человек. По данным на воскресенье, от необходимой суммы в 250 тысяч долларов собрано больше половины, пишет РИА Новости .
Ранее сообщалось, что для бездомного было собрано чуть меньше 70 тысяч долларов.
Бездомный житель Бостона, штат Массачусетс, Глен Джеймс попал в центр внимания местных СМИ в понедельник после того, как вернул в полицию рюкзак с 41 тысячей долларов. В сумке также находился паспорт на имя гражданина Китая. Именно благодаря ему офицерам полиции удалось разыскать хозяина крупной суммы денег.
Поступок Джеймса вдохновил жителя штата Вирджиния Итана Виттингтона основать фонд, в который бы все желающие помочь бездомному могли перечислить свои пожертвования.