В США собрали уже $138 тысяч для бездомного, вернувшего рюкзак с деньгами

За пять дней пожертвования внесли 5,6 тысячи человек. По данным на воскресенье, от необходимой суммы в 250 тысяч долларов собрано больше половины, пишет РИА Новости .

Ранее сообщалось, что для бездомного было собрано чуть меньше 70 тысяч долларов.

Бездомный житель Бостона, штат Массачусетс, Глен Джеймс попал в центр внимания местных СМИ в понедельник после того, как вернул в полицию рюкзак с 41 тысячей долларов. В сумке также находился паспорт на имя гражданина Китая. Именно благодаря ему офицерам полиции удалось разыскать хозяина крупной суммы денег.

Поступок Джеймса вдохновил жителя штата Вирджиния Итана Виттингтона основать фонд, в который бы все желающие помочь бездомному могли перечислить свои пожертвования.