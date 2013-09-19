В районе Фукусимы произошло землетрясение в 5,8 балла

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров, эпицентр располагался на тихоокеанском побережье префектуры.

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Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Сообщений об ущербе аварийной АЭС "Фукусима-1", находящейся в префектуре, пока также нет.