В районе Фукусимы произошло землетрясение в 5,8 балла
20:41, 19 сентября 2013Мир
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе префектуры Фукусима
Сообщений об ущербе Фукусиме-1 пока нет / Фото : kievskaya.com.ua
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.
Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров, эпицентр располагался на тихоокеанском побережье префектуры.
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Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Сообщений об ущербе аварийной АЭС "Фукусима-1", находящейся в префектуре, пока также нет.
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