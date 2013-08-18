КНДР и Сеул договорились возобновить временные воссоединения семей
15:22, 18 августа 2013Мир
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Северная Корея согласилась на встречу разъединенных семей
Очередной этап пройдет 19 сентября / Фото: otkrytie.ru
КНДР согласилась на предложение Южной Кореи возобновить временные воссоединения семей, разделенных в результате войны 1950-1953 годов. Об этом сообщает Радио Свобода.
Пхеньян согласился провести очередной этап этого процесса 19 сентября - в день традиционного праздника окончания сбора урожая.
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Встречи разделенных семей прекратились в 2010 году - из-за обострения отношений между двумя государствами.
На прошлой неделе Сеул и Пхеньян договорились вновь открыть общую промышленную зону Кэсон в Северной Корее, которая была закрыта в апреле - после ядерных испытаний в КНДР.
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