КНДР и Сеул договорились возобновить временные воссоединения семей

КНДР согласилась на предложение Южной Кореи возобновить временные воссоединения семей, разделенных в результате войны 1950-1953 годов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Пхеньян согласился провести очередной этап этого процесса 19 сентября - в день традиционного праздника окончания сбора урожая.

По теме: Южная Корея опровергает, что ведет секретные переговоры с КНДР

Встречи разделенных семей прекратились в 2010 году - из-за обострения отношений между двумя государствами.

На прошлой неделе Сеул и Пхеньян договорились вновь открыть общую промышленную зону Кэсон в Северной Корее, которая была закрыта в апреле - после ядерных испытаний в КНДР.