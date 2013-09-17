Стрельба в Вашингтоне: стала известна личность преступника
Предполагаемый убийца 12 человек на объекте ВМС США в Вашингтоне, погибший в перестрелке с полицией, был вооружен штурмовой винтовкой AR-15 и вошел в здание по чужим документам.
У 34-летнего Аарона Алексиса нашли удостоверение личности на имя некоего Ролли Чанса, почти год находящегося в административном отпуске. Последний сказал полиции, что не знает Алексиса.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
Помимо штурмовой винтовки, аналогичной армейской M-16, у стрелявшего были при себе пистолет и дробовик.
По данным телеканала, Алексис - бывший электрик, занимавшийся в структурах ВМС авиационной электроникой. В прошлом его по меньшей мере два раза задерживала полиция, в том числе за нарушение правил ношения оружия.
Как сообщает телеканал NBC, после 8 утра Алексис открыл огонь по людям, находящимся в кафе. Полиция заявляет, что ее первые сотрудники прибыли на место происшествия через семь минут после первого звонка.
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В здании, где произошло ЧП, работают около 3 тысяч человек, в том числе гражданские служащие. Власти утверждают, что там действует строгий режим безопасности: есть вооруженная охрана, металлодетекторы. Структуры, расположенные в здании, отвечают за строительство и ремонт кораблей, подводных лодок и различного военного оборудования.