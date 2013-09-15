В Китае жертвами взрыва на химзаводе стали пять человек

ЧП произошло на частном производстве в районе города Фушунь. По данным администрации города, взрыв произошел в ходе проверки емкостей с реактивами.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ”Синьхуа”.

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Взрыв вызвал сильный пожар, который уже полностью ликвидирован силами пожарной охраны. По факту инцидента начато расследование.