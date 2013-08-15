В США на химзаводе произошел взрыв, есть пострадавшие (фото)
07:11, 15 августа 2013Мир
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На химическом заводе, расположенном в американском городе Валдоста, штат Джорджия, в четверг, 15 августа, произошли взрыв и пожар.
В районе завода закрыли дороги и провели эвакуацию / Фото: moultrieobserver.com
Как сообщает Associated Press, в результате ранены три человека.
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В местной полиции рассказали, что авария произошла в цехе по переработке отходов, в том числе опасных, сообщает Lenta.ru.
Фото: moultrieobserver.com
На сайте газеты The Valdosta Daily Times сообщается, что в районе завода закрыли дороги и провели эвакуацию в радиусе одной мили (1,6 километра).
Издание сообщает также со ссылкой на начальника полиции Валдосты, что трое пострадавших получили сильные ожоги. Их имена не называются.
О причинах взрыва и пожара также пока ничего не известно.
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