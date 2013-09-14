В московском метро задержали двух украинцев с ядом

В Москве полиция задержала сегодня на станции метро "Кунцевская" двоих украинцев с емкостями с ядовитым веществом и устройством для его распыления.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.

"Задержали двух граждан Украины сотрудники ОМОН в ходе оперативно-профилактической операции в московском метро. Задержанные, у которых при себе были емкости с ядовитым веществом и устройство для его распыления, а также противогазы, после доставления в отдел полиции заявили, что они работают в фирме, которая травит насекомых в столичных квартирах и офисах", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, показания задержанных будут проверены, также установят законность их пребывания на территории РФ и права осуществления трудовой деятельности, после чего будет принято решение о привлечении к ответственности.