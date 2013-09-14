Палестина назначила первого в истории посла в Ватикане

Новый дипломат является членом православной общины в Иерусалиме. Он закончил университет в Бирмингеме (Великобритания), где получил образование в области государственного управления и международных отношений, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство KAI.

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Исса Кассисиех был членом палестинской делегации во время переговоров со Святым престолом, которые прошли в Рамалле 30 января нынешнего года.

Святой Престол поддерживает отношения с Палестинской национальной администрацией с 25 октября 1994 года. До настоящего времени главой представительства ПНА при Святом престоле был временный поверенный в делах, а с нынешнего года его впервые возглавит посол.