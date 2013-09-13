Россия нарастит присутствие в Средиземном море до 10 боевых кораблей

Об этом сообщил журналистам в пятницу в Санкт-Петербурге главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Виктор Чирков.

Сейчас в составе постоянного оперативного соединения находятся большие десантные корабли "Пересвет", "Адмирал Невельской", "Минск", "Новочеркасск", "Александр Шабалин", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и сторожевой корабль "Неустрашимый". В ближайшее время в состав группировки войдет гвардейский ракетный крейсер "Москва", сторожевой корабль "Сметливый" и большой десантный корабль "Николай Фильченков", сообщает РИА Новости.

"Задачи предельно ясные. Избежать малейшей угрозы границам и безопасности государства. Это практика всех флотов мира, - находиться там, где возрастает уровень напряженности. Они все действуют по плану оперативного командования в дальней морской зоне", - сказал Чирков.

Он подчеркнул, что, учитывая характер складывающейся военно-политической обстановки, в Средиземном море наращивание сил началось еще в 2012 году. С декабря прошлого года ВМФ приступил к выполнению задач постоянного военно-морского присутствия в восточной части Средиземноморского региона. Для улучшения организации управления силами корабли и суда обеспечения, выполняющие задачи в Средиземном море, сведены в оперативное соединение и с 1 мая 2013 года сформирован орган управления этим соединением - оперативное командование в дальней морской зоне.