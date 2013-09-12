СМИ: Украинская таможня не выпускает корабль ЧФ в Средиземное море

Сторожевой корабль должен усилить группировки российских кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

По его словам, сегодня же заказан проход корабля через проливы Босфор и Дарданеллы. Как отметил собеседник агентства, подобных затягиваний на его практике еще не было.

Ранее сообщалось, что "Сметливый" вышел из Севастополя и взял курс на Средиземное море, где в настоящий момент формируется группировка российских кораблей.

"Они (таможенники) начали заново формировать списки всего экипажа, просматривали все документы, задавали вопросы, создается впечатление, как будто процесс был искусственно затянут", — сказал собеседник.

Он отметил, что на 12.00 киевского времени корабль еще даже не запустил главный двигатель и не начал приготовление к выходу в море.