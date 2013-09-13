В Мексике депутата убили мачете во время интервью

По данным прокуратуры штата, трагедия произошла в городе Морелия, когда депутат от оппозиционной Партии демократической революции Осбальдо Лукатеро давал интервью в салоне своей машины местному журналисту. За рулем сидел брат депутата. В этот момент к автомобилю подошли несколько людей, вытащили находившихся в салоне трех человек и заставили их лечь на землю. Ограбив своих жертв, преступники нанесли им несколько ударов мачете, пишет РИА Новости.

Лукатеро скончался по пути в больницу, его брат и журналист получили ранения, однако их жизни сейчас ничто не угрожает.

В штате Мичоакан вот уже на протяжении нескольких месяцев наблюдается неспокойная обстановка, связанная с активностью наркокартеля Рыцари ордена тамплиеров. Преступники устраивали нападения на полицейские конвои, в столкновениях погибли десятки человек.

Как отмечают местные СМИ, убитый депутат неоднократно публично осуждал атмосферу насилия в ряде районов штата, получая впоследствии анонимные угрозы.