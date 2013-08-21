«Антигейский» закон осложнил проведение конкурса «Мисс Вселенная» в Москве

Организаторы подтвердили изданию TMZ.com, что принятое в России законодательство нарушает ключевые принципы их организации. Несмотря на это, перенос конкурса из Москвы, в их представлении, был бы нежелателен, информирует Газета.ru.

Тем не менее, в заявлении говорится, что организаторы конкурса попытаются изменить позицию российской стороны в отношении этого закона.

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Ранее стало известно, что американский продюсер Энди Коэн, который должен был выступить ведущим конкурса, отказался приезжать в Россию в знак протеста против "антигейского" закона.

Конкурс должен состояться 5 ноября.