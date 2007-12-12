Spiegel: Путин подготовил блестящую рокировку

Президент России Владимир Путин намерен совершить блестящую рокировку, сменив свою должность на пост главы правительства страны. Как пишет немецкое издание Der Spiegel, Путин, безусловно, не сразу примет предложение кандидата в президенты Дмитрия Медведева, но результат останется тем же – Путин сохранит власть в стране. Решение о тандеме Путина и Медведева стало невероятно мудрым, так как в данной ситуации лидеры не нарушат Конституции и не вызовут недовольство мировой общественности, считает издание.

Газета.ру