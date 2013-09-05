Кремль: Поставлять Сирии ПВО в последний день бессмысленно

21:24, 05 сентября 2013
Мир
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Россия за последнее время поставила в Сирию значительное количество средств ПВО, поставлять их сейчас нет смысла.

РФ открестилась от поставок оружия в Сирию / Фото : dk.com

Об этом заявил журналистам глава администрации президента РФ Сергей Иванов, сообщает РИА Новости.

"Не буду скрывать, за последние лет 10-15 Россия поставила значительное количество средств ПВО Сирии, поставлять их в последний день абсолютно бессмысленно", - сказал Иванов, отвечая на вопрос, может ли Россия поставить средства ПВО Сирии в случае, если США нанесут по ней удар.

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Отвечая на вопрос, будет ли Россия поставлять оборонительное вооружения Дамаску, Иванов сказал: "Сейчас любые поставки бессмысленны, я уже об этом сказал".

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