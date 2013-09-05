Кремль: Поставлять Сирии ПВО в последний день бессмысленно

Об этом заявил журналистам глава администрации президента РФ Сергей Иванов, сообщает РИА Новости.

"Не буду скрывать, за последние лет 10-15 Россия поставила значительное количество средств ПВО Сирии, поставлять их в последний день абсолютно бессмысленно", - сказал Иванов, отвечая на вопрос, может ли Россия поставить средства ПВО Сирии в случае, если США нанесут по ней удар.

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Отвечая на вопрос, будет ли Россия поставлять оборонительное вооружения Дамаску, Иванов сказал: "Сейчас любые поставки бессмысленны, я уже об этом сказал".