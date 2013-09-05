В ЕС выступают против военного решения конфликта в Сирии
Военного решения сирийского конфликта не существует, урегулирование может быть достигнуто только политическим путем.
Об этом сообщил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, передает РИА Новости.
"Нет военного решения (конфликта) в Сирии. Решение может быть только политическим", - сказал он журналистам в четверг на брифинге в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне, где в четверг начался саммит G20.
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Также он отметил, что на международном сообществе лежит ответственность за то, чтобы кровопролитие в Сирии было остановлено, а лица, ответственные за применением химического оружия, привлечены к ответу.
"Четкая и решительная реакция (со стороны мирового сообщества) имеет решающее значение", - указал ван Ромпей.
Похожее мнение на брифинге саммита G20 высказал и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.
"Европейский Союз уверен, что усилия должны быть сделаны на политическое урегулирование", - сказал Баррозу.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге открылся саммит G20, который 5-6 сентября пройдет в Константиновском дворце в Стрельне. Во время проведения саммита стран «Большой двадцатки» участники форума намерены обсудить экономические проблемы, инвестиции и конфликт в Сирии.