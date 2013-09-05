В ЕС выступают против военного решения конфликта в Сирии

15:57, 05 сентября 2013
Мир
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Военного решения сирийского конфликта не существует, урегулирование может быть достигнуто только политическим путем.

Ван Ромпей озвучил позицию по Сирии

Об этом сообщил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, передает РИА Новости.

"Нет военного решения (конфликта) в Сирии. Решение может быть только политическим", - сказал он журналистам в четверг на брифинге в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне, где в четверг начался саммит G20.

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Также он отметил, что на международном сообществе лежит ответственность за то, чтобы кровопролитие в Сирии было остановлено, а лица, ответственные за применением химического оружия, привлечены к ответу.

"Четкая и решительная реакция (со стороны мирового сообщества) имеет решающее значение", - указал ван Ромпей.

Похожее мнение на брифинге саммита G20 высказал и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

"Европейский Союз уверен, что усилия должны быть сделаны на политическое урегулирование", - сказал Баррозу.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге открылся саммит G20, который 5-6 сентября пройдет в Константиновском дворце в Стрельне. Во время проведения саммита стран «Большой двадцатки» участники форума намерены обсудить экономические проблемы, инвестиции и конфликт в Сирии.

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