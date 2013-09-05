Саммит G20 превращается в поединок Обамы и Путина - СМИ

Саммит G20 превращается в международный поединок. Об этом пишет Inopressa со ссылкой на The Guardian.

"Путин грозится направить в Сирию противоракетный щит, если США нанесут удар без санкции ООН", - утверждают журналисты Патрик Винтур и Дэн Робертс.

Обама, выступая в Швеции, не согласился с идеей, что на кон поставлено его политическое реноме, но признал, что отношения с Россией зашли в тупик. Обама заявил, что "запретную черту" установил не он, а мировое сообщество, поскольку есть конвенция, запрещающая применять химическое оружие.

Путин в интервью, опубликованном в среду, сказал, что слишком рано обсуждать шаги России в случае американского удара по Сирии, но добавил, что у России есть планы действий.

"Затем он сказал, что Россия, возможно, снова начнет выполнять приостановленный контракт с Сирией на поставки систем ПВО С-300", - отмечают авторы. По их мнению, фразы Путина можно трактовать и как "завуалированную угрозу возродить контракт на поставки С-300 Ирану, отмененный Россией несколько лет назад под сильным нажимом США и Израиля".

Журналисты обращают внимание на "единственный проблеск света в дипломатии" - слова Путина, что он, возможно, одобрит резолюцию Совбеза ООН о поддержке военного вмешательства в Сирии, если получит достоверные доказательства применения химоружия Асадом. Но он добавил: "Кажется совершенно нелепым, чтобы регулярные вооруженные силы, которые на самом деле сегодня атакуют, в некоторых местах они так называемых повстанцев просто окружили и их добивают по сути, - чтобы они в этих условиях начали применять запрещенное химическое оружие, понимая прекрасно, что это может быть поводом для принятия к ним санкций вплоть до применения силы. Это просто нелепо, это не укладывается ни в какую логику".

Газета комментирует: "Но еще одна спецслужба - немецкая, на основе перехватов информации в Ливане, - заявила, что располагает данными о связи сил Асада с этой атакой".

Как ожидается, Кэмерон, со своей стороны, объявит о новых данных британской разведки, дабы убедить Путина в виновности сил Асада, пишет газета.