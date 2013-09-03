Неизвестные похитили дочь главы разведки Каддафи

Инцидент произошел накануне в районе Триполи в 50 метрах от тюрьмы, где Ануд Абдалла ас-Сенусси отбывала 10-месячный срок за въезд в Ливию по поддельным документам. Об этом передает во вторник телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на министерство юстиции Ливии.

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Освобожденную в понедельник женщину по дороге в аэропорт сопровождали полицейские. Неожиданно по конвою был открыт огонь. В суматохе нападавшие схватили дочь Сенусси и скрылись, сообщает РИА Новости.

"Конвой попал в засаду из пяти автомобилей с боевиками. Нападавшие были вооружены до зубов. Сразу стало ясно, что они хотели похитить ее (Ануд). Никто не пострадал", - сказал министр юстиции Салах аль-Маргани. Он призвал граждан помочь правоохранительным органам найти дочь Ас-Сенусси.

Сам бывший глава ливийской разведки Ас-Сенусси находится в ливийской тюрьме по обвинениям в преступлениях, совершенных в годы правления Каддафи. Международный уголовный суд (МУС) еще в июне 2012 года выдал ордер на его арест по обвинениям в преступлениях против человечности.