В Беларуси объявили в розыск собственника Анжи Сулеймана Керимова

Об этом УНИАН сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

«Вынесены постановления о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении его в розыск, в том числе по линии Интерпола», - отметили в СК Беларуси.

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По информации следственного комитета, действия Керимова квалифицированы следствием как организация злоупотребления властью и служебными полномочиями (п. 4 ст. 16 и ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела в распоряжении следствия наряду с выявленными фактами ущерба Республике Беларусь оказались многочисленные материалы о совершении Керимовым, Владиславом Баумгертнером и другими обвиняемыми действий, которые нанесли значительный ущерб Российской Федерации, и содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных уголовным законодательством России.

«В связи с этим, учитывая заинтересованность российской стороны, Следственным комитетом анализируются и обобщаются указанные материалы для направления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», - подчеркнули в СК Беларуси.

Как сообщал УНИАН, по делу ЗАО «БКК» возбуждены уголовные дела в отношении председателя наблюдательного совета компании Баумгертнера, а также члена наблюдательного совета Олега Петрова, первого заместителя гендиректора Константина Солодовникова, заместителя гендиректора по финансам Игоря Евстратова, начальника фрахтового отдела Дмитрия Самойлова.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы о совершении этими людьми явных злоупотреблений служебными полномочиями в корыстных целях, повлекших нанесение существенного вреда государственным и общественным интересам Республики Беларусь, а также нанесение ущерба в особо крупном размере ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «БКК».

На основании имеющихся доказательств и иных фактических материалов Следственным комитетом вынесены постановления о признании указанных лиц обвиняемыми. Председатель наблюдательного совета ЗАО «БКК», генеральный директор российской компании «Уралкалий» Баумгертнер задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Петров, Солодовников, Евстратов, Самойлов объявлены в розыск, в том числе по линии Интерпола. В ходе расследования уголовных дел Следственным комитетом устанавливаются и документируются иные факты противоправной деятельности вышеуказанных и иных должностных лиц ЗАО «БКК».

Баумгертнер находился в Беларуси по приглашению белорусского правительства. Вместе с Баумгертнером в Минск для обсуждения вопросов, связанных с работой БКК, приглашались Керимов и председатель совета директоров «Уралкалия» Александр Волошин. Последние два приехать на встречу не смогли.

Керимов посещал Минск 28 декабря 2012 года и встречался с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.