Россия замедляет выполнение военных контрактов с Сирией - СМИ

В частности, как стало известно газете КоммерсантЪ, первые истребители МиГ-29М/М2 теперь смогут поступить туда не в этом, как планировалось, а лишь в 2016 году. Основной причиной, по словам источников "Ъ", стали "накопившиеся финансовые трудности", с которыми столкнулись сирийские власти. Не исключено, что по этой причине будут изменены сроки передачи техники и по другим крупным контрактам — по учебно-боевым самолетам Як-130 и комплексам ПВО С-300ПМУ2.

Об изменениях в графике поставок Дамаску самолетов МиГ-29М/М2 рассказал источник "Ъ", близкий к "Рособоронэкспорту". "На сегодняшний день планируется поставить заказчику девять истребителей в 2016 году, а оставшиеся три — в 2017 году,— говорит собеседник "Ъ".— Мы надеемся, что контракт — вне зависимости от происходящих в Сирии событий — все же будет выполнен в полном объеме".

По его словам, основной причиной корректировки дат поставок стали "финансовые трудности, которые испытывает заказчик": после поступления на счет корпорации "МиГ" трех траншей по 10%, произведенных с момента заключения контракта, выплаты прекратились. По данным "Ъ", найти решение этой проблемы пытались представители сирийской военной делегации, приезжавшей в конце мая в Москву на переговоры, которые к успеху так и не привели.