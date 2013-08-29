Из тюрьмы Гуантанамо впервые за год выслали заключенных

Заключенные Набиль Саид Хаджараб и Мутия Садик Ахмад Сайяб будут переданы властям Алжира.

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В заявлении Пентагона говорится, что решение о репатриации было принято совместно шестью американскими департаментами и агентствами, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

После высылки двух заключенных в Алжир в Гуантанамо осталось 164 человека. В июне власти США назвали имена 48 «бессрочных» заключенных Гуантанамо, которые содержались в тюрьме без предъявления обвинения по состоянию на январь 2010 года.

Эти люди, по мнению американских властей, слишком опасны, чтобы находиться на свободе, но при этом им не удается предъявить обвинения. Большинство из них - граждане Йемена.

В 2012 году из Гуантанамо были освобождены двое уйгуров (китайских мусульман-суннитов), а также канадский гражданин Омар Хадр, отправленный отбывать остаток наказания на родину. В 2010 году также были репатриированы несколько заключенных Гуантанамо, в том числе двое граждан Алжира.

Тюрьма в Гуантанамо существует с 2002 года. Туда помещают военных преступников и подозреваемых в терроризме. Общественные организации неоднократно обвиняли США в нарушении прав человека в Гуантанамо, в том числе в пытках заключенных и содержании людей в тюрьме без предъявления обвинения.

Президент США Барак Обама обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо еще в 2009 году, после своего первого избрания. Однако расформировать тюрьму до сих пор не удалось.

Весной 2013 года в Гуантанамо начались протестные выступления заключенных, которые объявляли голодовку или выбирали другие формы сопротивления, например, кидались в охранников фекалиями.