В Индии пятеро мужчин изнасиловали журналистку

Полиция составила фоторобот подозреваемых и начала поиски. Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-ди-ти-ви, задержаны 20 человек.

Девушка находилась на задании вместе со своим молодым человеком. Нападавшие затащили обоих в заброшенное здание, связали и избили юношу, после чего изнасиловали журналистку. Она доставлена в больницу в критическом состоянии.

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Как известно, это уже не первый случай изнасилования, всколыхнувший индийскую общественность

Ранее произошел инцидент с 23-летней студенткой медицинского факультета Джоти Сингх, которую в автобусе в течение нескольких часов насиловали шестеро мужчин, избив ее спутника железными прутьями, после чего выбросили обоих на улицу и попытались переехать их автобусом.