В Индии задержаны студенты, которые пытались напасть на американок

Автобус, в котором находились 13 американок и их гид, в воскресенье вечером ехал по скоростному шоссе "Ямуна", связывающему столицу с Агрой, передает РИА Новости. Студенты-индийцы на своем автомобиле долгое время следовали за автобусом, делали "неприличные жесты"в адрес американок, "пугали"их и даже пытались на ходу влезть в автобус. Они также попробовали блокировать движение автобуса, поставив свое авто посреди шоссе. Гид американок вынужден был вызвать полицию.

Ситуация с безопасностью женщин, в том числе иностранок, в Индии в последние месяцы находится под пристальным вниманием местных и зарубежных СМИ. В декабре прошлого года большой резонанс получило групповое изнасилование студентки в автобусе в Дели. После этого в городе прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. В последующие месяцы СМИ сообщали о целом ряде нападений на женщин в Индии, в том числе на иностранок, среди которых были туристки из России, Швейцарии, Великобритании, США и Южной Кореи.

Как сообщила в начале апреля ассоциация Объединенных промышленных и торговых палат Индии (ASSOCHAM), на фоне сообщений о многочисленных изнасилованиях число приехавших в страну иностранных гостей сократилось за три месяца 2013 года на 25%, причем число туристок снизилось на 35%. Позже Минтуризма Индии опроверг эти данные.