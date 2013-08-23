В Египте сторонники Мурси готовятся к новым протестам

Сторонники экс-президента Египта Мухаммада Мурси, которого свергли военные страны, призвали восстановить массовые протесты против временного правительства. Об этом сообщает Радио Свобода.

Это, как считают аналитики, станет проверкой прочности умеренного исламистского движения «Братья-мусульмане» после нескольких недель насилия, во время которого сотни людей погибли, а лидеры движения оказались за решеткой.

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Президент Египта Мухаммад Мурси был отстранен от власти 3 июля и находится под арестом в секретном месте.

Протесты пройдут на следующий день после того, как предшественник Мурси, многолетний правитель Египта Хосни Мубарак был переведен из тюрьмы под домашний арест в военном госпитале. Свергнутого 2011 года из-за массовых народных выступлений 85-летнего Мубарака обвиняли в коррупции и причастности к массовым убийствам.